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23:18, 5 ноября 2023Спорт

Тренер дал советы по тренировкам в мороз

Эксперт Каневский рекомендовал бегунам выбирать обувь при тренировках в мороз

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Эдуард Каневский дал советы по тренировкам в мороз. Его слова приводит RT.

Эксперт рекомендовал бегунам тщательнее выбирать обувь, отдавая предпочтение кроссовкам-внедорожникам с утеплителем. Кроме того, любители аэробных нагрузок могут временно сменить бег на беговые лыжи.

Также Каневский обратил внимание на то, что в сильные морозы вообще не стоит заниматься спортом на улице, чтобы не перегрузить дыхательную систему. Он напомнил о том, что многие лыжники и биатлонисты страдают бронхиальной астмой. Именно поэтому стоит ограничить физические нагрузки при температуре минус десять градусов.

23 октября судья Московского марафона и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Виктор Саветников оценил необходимость взятия осенней и зимней пауз в беговых тренировках. Саветников посоветовал не прекращать беговые занятия с наступлением холодов, чтобы не нарушать регулярность.

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      Анастасия Борисова
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