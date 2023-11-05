Тренер дал советы по тренировкам в мороз

Эксперт Каневский рекомендовал бегунам выбирать обувь при тренировках в мороз

Фитнес-тренер Эдуард Каневский дал советы по тренировкам в мороз. Его слова приводит RT.

Эксперт рекомендовал бегунам тщательнее выбирать обувь, отдавая предпочтение кроссовкам-внедорожникам с утеплителем. Кроме того, любители аэробных нагрузок могут временно сменить бег на беговые лыжи.

Также Каневский обратил внимание на то, что в сильные морозы вообще не стоит заниматься спортом на улице, чтобы не перегрузить дыхательную систему. Он напомнил о том, что многие лыжники и биатлонисты страдают бронхиальной астмой. Именно поэтому стоит ограничить физические нагрузки при температуре минус десять градусов.

23 октября судья Московского марафона и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Виктор Саветников оценил необходимость взятия осенней и зимней пауз в беговых тренировках. Саветников посоветовал не прекращать беговые занятия с наступлением холодов, чтобы не нарушать регулярность.