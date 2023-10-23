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07:45, 23 октября 2023Спорт

Эксперт оценил необходимость взятия зимней паузы в беговых тренировках

Судья марафонов Саветников посоветовал не прекращать беговые тренировки зимой

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Судья Московского марафона и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Виктор Саветников оценил необходимость взятия осенней и зимней пауз в беговых тренировках. Его слова приводит «Газета.Ru».

Саветников посоветовал не прекращать беговые занятия с наступлением холодов, чтобы не нарушать регулярность. Для этого он предложил подобрать специальную экипировку, в которой будет комфортно заниматься на улице.

«В крупных городах можно найти специальные легкоатлетические манежи, где есть условия для базовых тренировок. А если такой возможности нет, можно обратиться к бегу на дорожке — они есть в каждом фитнес-клубе», — добавил эксперт.

Ранее врач Рамил Шахвеледов и директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице. Эксперты посоветовали использовать пропускающую воздух одежду и составлять план занятия.

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      Дарья Коршунова
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