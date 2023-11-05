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05:41, 5 ноября 2023Интернет и СМИ

В Индии завирусилось видео ответа Путина на мусульманское приветствие

HT: видео с ответом Путина на мусульманское приветствие муфтия стало вирусным

Фото: Sputnik / Reuters

В Индии завирусилось видео с президентом России Владимиром Путиным, который отвечает на приветствие муфтия на встрече с членами Общественной палаты. Оно вызвало бурную реакцию в сети, передает Hindustan Times (HT) в видеосюжете, размещенном на платформе YouTube.

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов приветствовал российского лидера словами «салам алейкум», намереваясь далее задать ему вопросы. Путин ответил с улыбкой и, согласно мусульманским обычаям, фразой «алейкум ас-салам».

Hindustan Times / YouTube

Судя по кадрам, муфтию было приятно услышать такой ответ на его приветствие. Люди в зале встретили жест Путина аплодисментами.

«Видео покоряет сердца в Интернете, и многие высоко оценивают произношение Путина», — указано в видеосюжете. Здесь же издание приводит несколько комментариев из соцсетей, свидетельствующих об одобрении ситуации.

Ранее Путин прокомментировал идею строительства мечети в парке «Патриот». Он поддержал инициативу и назвал хорошей идеей проведение церемонии открытия памятного камня на месте строительства.

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