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11:29, 5 ноября 2023Бывший СССР

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области

Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ нанесли удар по Скадовску под Херсоном
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Херсонской области — целью стал объект в Скадовске под Херсоном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, удар пришелся по помещению мебельного магазина, здание оказалось сильно повреждено. Пострадавших в результате ракетной атаки нет.

«Враг не может нанести заметного урона нашим военным, поэтому намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытается нарушить спокойное течение жизни жителей Херсонщины, испортить людям праздники и выходные», — прокомментировал ракетный удар Сальдо.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По информации Сальдо, несовместимые с жизнью ранения получила женщина, два мирных гражданина были доставлены в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

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      Марк Леонов
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