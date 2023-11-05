Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ нанесли удар по Скадовску под Херсоном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Херсонской области — целью стал объект в Скадовске под Херсоном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, удар пришелся по помещению мебельного магазина, здание оказалось сильно повреждено. Пострадавших в результате ракетной атаки нет.

«Враг не может нанести заметного урона нашим военным, поэтому намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытается нарушить спокойное течение жизни жителей Херсонщины, испортить людям праздники и выходные», — прокомментировал ракетный удар Сальдо.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по зданию социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка. По информации Сальдо, несовместимые с жизнью ранения получила женщина, два мирных гражданина были доставлены в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.