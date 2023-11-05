ВВС Турции нанесли удары по объектам курдов

ВВС Турции нанесли удары по 15 объектам курдов на севере Ирака

Военно-воздушные силы Турции поразили 15 целей Рабочей партии Курдистана (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) на севере Ирака. Об этом сообщает турецкое министерство национальной обороны, передает ТАСС.

Уточняется, что цели поразили в регионе Хакурк на севере Ирака 4 ноября в 19:30.

5 октября подразделения национальной разведки Турции нанесли удары по военным объектам террористической организации РПК. Отмечается, что атаке подверглись склады с оружием и боеприпасами, помещения, где располагались бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, а также «научно-исследовательские центры».

Ранее власти Турции заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.

