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00:35, 5 ноября 2023Мир

ВВС Турции нанесли удары по объектам курдов

ВВС Турции нанесли удары по 15 объектам курдов на севере Ирака

Фото: Murad Sezer / Reuters

Военно-воздушные силы Турции поразили 15 целей Рабочей партии Курдистана (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) на севере Ирака. Об этом сообщает турецкое министерство национальной обороны, передает ТАСС.

Уточняется, что цели поразили в регионе Хакурк на севере Ирака 4 ноября в 19:30.

5 октября подразделения национальной разведки Турции нанесли удары по военным объектам террористической организации РПК. Отмечается, что атаке подверглись склады с оружием и боеприпасами, помещения, где располагались бойцы штурмовых и диверсионных подразделений РПК, а также «научно-исследовательские центры».

Ранее власти Турции заявили, что вся инфраструктура и энергетические объекты курдских организаций в Сирии и Ираке являются законными для нанесения ударов.

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      Юлия Мискевич
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