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17:38, 5 ноября 2023Мир

Захарова фразой «поматросил и бросил» описала будущие отношения Украины и Запада

Представитель МИД Захарова заявила, что Запад бросит Украину после использования

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Страны Запада используют Украину, а после того, как получат от нее все, что нужно, бросят ее. Так будущие отношения Запада и Киева описала «Известиям» представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, Россия неоднократно говорила Киеву о том, что его ждет такая судьба.

«Есть такое выражение: "поматросил и бросил". Это то, что Запад делает с Украиной. К сожалению, использовали, а потом выбросили за ненадобностью, а мы об этом предупреждали», — цитирует издание слова Захаровой.

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      Марк Леонов
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