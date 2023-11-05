Жулин назвал единственный страх

Жулин заявил, что его единственный страх — израильско-палестинский конфликт

Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал свой единственный страх. Его слова приводит Metaratings.

«Я боюсь израильско-палестинского конфликта, больше ничего. Мы сейчас говорим про пары и что-то сравниваем, но видите, что в жизни творится? Надо обзор сделать в ту сторону», — заявил Жулин в ответ на вопрос журналиста, не боится ли он, что две пары его учеников становятся похожими друг на друга.

25 июля Жулин рассказал о взятках в фигурном катании. «Существуют методы поощрения судей во всем мире. И российские судьи, и страны соцлагеря бывшие, страны СНГ — они не жируют. И если сделать им неплохое предложение, то такие варианты исключать нельзя», — заявил тренер.

Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Пара завоевала бронзовые медали Олимпийских игр 1992 года и серебро на Играх 1994-го. Позже Жулин начал тренировать танцевальные пары. Его учениками были Татьяна Навка и Роман Костомаров, завоевавшие золото на Олимпиаде-2006, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие серебряные награды Игр-2022.