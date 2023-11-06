Американские дипломаты выразили недовольство политикой Байдена по Израилю

Politico: дипломаты США недовольны отсутствием критики Израиля Байденом

Сотрудники Госдепартамента США недовольны позицией администрации президента страны Джо Байдена в вопросе конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на служебную записку.

В частности, дипломатам не нравится отсутствие критики действий Израиля. По их мнению, Белый дом должен выступить с призывом к прекращению огня в зоне конфликта, а также осудить тактику израильских военных.

Дипломаты отметили, что разница между частными и публичными заявлениями властей США приводит к тому, что в глазах общественности Соединенные Штаты «являются предвзятым и нечестным игроком, что в лучшем случае не продвигает, а в худшем вредит интересам США во всем мире».

Ранее один из сотрудников Госдепа указал, что в последние дни Израиль значительно сократил количество авиаударов по сектору Газа. По его мнению, из этого можно сделать вывод, что Тель-Авив прислушался к Вашингтону. В то же время израильские атаки с воздуха все равно приводят к большому числу жертв.