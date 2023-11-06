В США описали логику ударов Израиля по Газе

WP: США и Израиль расходятся в оценках приемлемых потерь среди гражданских

Израильская оценка приемлемого уровня потерь среди гражданского населения при ударах по сектору Газа отличается от американской. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации президента США.

По информации издания, каждый удар тщательно рассчитывается, чтобы избежать больших потерь. При этом журналисты отмечают, что экспертам сложно судить о законности этик атак, так как израильская сторона не раскрывает, каким образом выбирает цели для ударов.

По словам одного из сотрудников Госдепартамента, учитывая, что в последние дни Израиль значительно сократил количество авиаударов по сектору Газа, можно сделать вывод, что Тель-Авив прислушался к Вашингтону. Однако атаки с воздуха все равно приводят к большому числу жертв.

Израильский юрист, представитель Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Пнина Шарвит Барух объяснила, что законы войны должны обеспечить баланс между военными преимуществом и сопутствующим ущербом для гражданского населения. При этом издание отмечает, что такая логика дает неточный результат, к тому же в условиях боевых действий сложно оценить, как стороны соблюдают этот принцип.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США обсуждают возможные меры для «наказания» Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа. По данным журналистов, администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия на севере Газы, а также призвала избегать жертв среди мирного населения.