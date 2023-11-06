Боррель признал провал попыток добиться урегулирования на Ближнем Востоке

Боррель: попытки разрешить палестино-израильский конфликт провалились

Попытки разрешить палестино-израильский конфликт провалились. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, которого цитирует РИА Новости.

По словам Борреля, добиться примирения на Ближнем Востоке не удалось из-за недостатка воли в разрешении палестино-израильских противоречий.

Он назвал последние события в регионе трагедией и отметил, что они являются следствием как политического, так и морального провала. За это расплачиваются и будут продолжать расплачиваться обе стороны конфликта, заключил Боррель.

Ранее Боррель осудил атаки израильтян против палестинцев. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с коллегами из ряда арабских стран. В ходе состоявшихся переговоров глава европейской дипломатии указал на острую необходимость добиться мирного урегулирования ситуации, чтобы предотвратить повторение подобных конфликтов.