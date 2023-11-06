Генсек ООН заявил об ударах Израиля по гражданским объектам в секторе Газа

Генсек ООН Гутерриш: в Газе из-за бомбардировок ЦАХАЛ больше нет безопасных мест

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не оставила в секторе Газа безопасных мест. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по ситуации на Ближнем Востоке, его цитирует ТАСС.

Из-за продолжающихся бомбардировок страдает мирное население, отметил он. Израильские войска в ходе наземной операции поражают как больницы и лагеря беженцев, так и церкви и мечети, сказал Гутерриш. Исключением для ЦАХАЛ не стали даже объекты самой ООН, включая убежища, подчеркнул генеральный секретарь организации.

В то же время исламистское движение ХАМАС использует мирное население в качестве живого щита, продолжил Гутерриш. При этом из Газы продолжается обстрел израильской территории, подчеркнул он. Гуманитарный кризис в Газе перерос в кризис человечества, заключил генсек ООН.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал провал попыток добиться урегулирования на Ближнем Востоке после очередного всплеска насилия в регионе. Он назвал текущий вариант развития событий трагедией и напомнил, что расплата ляжет на обе стороны конфликта.

