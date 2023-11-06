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13:07, 6 ноября 2023Экономика

В Германии собрались ввести «кризисный взнос» с богатых немцев

Партия канцлера ФРГ Шольца предложила ввести «кризисный» сбор с богатых немцев

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является федеральный канцлер Олаф Шольц, предложила ввести практику временного «кризисного взноса», уплатить который должны самые богатые граждане. Об этом сообщает RND.

Такая инициатива попала в список предложений по экономической политике, обсуждать который партия собирается в декабре в рамках конференции. С помощью нового сбора СДПГ хочет создать правительственный фонд для поощрения инвестиций.

Также партия считает необходимым реформу сферы налогообложения, например, в части налогов на дарение и получение наследства. В совокупности, отмечается в материале, изменения должны облегчить налоговое бремя для 95 процентов населения, но усилить давление на остальных. Всего политики хотели бы простимулировать частные инвестиции на сумму 100 миллиардов евро в год, чтобы к 2030 году создать миллион новых рабочих мест.

Одним из потенциально конфликтных вопросом станет предложение изменить механизм «долгового тормоза», который запрещает правительству увеличивать госдолг на сумму более 0,35 процента от ВВП за год. Германия отказывалась от него в кризисных ситуациях, например, во время пандемии COVID-19, но позднее механизм возобновил работу.

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Реформа таких ограничений позволила бы Берлину увеличить вложения в инфраструктуру, защиту климата, цифровизацию и образование. Однако, как указывает RND, против нее может выступить второй член правящей коалиции — Свободная демократическая партия (СвДП), требующая прекратить наращивание долгов и увеличение расходов.

Ранее Шольц отреагировал на статью британской газете The Economist, авторы которой задавались вопросом, не является ли Германия новым «больным человеком Европы». Канцлер подчеркнул, что немецкая экономика не будет бесконечно наращивать долги, поскольку те не решают проблемы, а создают.

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      Платон Щукин
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