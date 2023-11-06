Герой России вернулся на фронт после тяжелого ранения в зоне СВО

Герой России Сайфуллин, тяжело раненный во время СВО, вернулся на фронт

Герой России, полковник Рустам Сайфуллин вернулся на фронт после тяжелого ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что в обязанности офицеров входит передача своего опыта молодым командирам. «Почему я вернулся на СВО, невзирая на полученные ранения? Я не имею права отлеживаться где-то дома, жалеть себя, лежа на кровати», — заявил Сайфуллин.

По возвращению к своим военнослужащим он высоко отметил их службу, а также объяснил, что полк — это боевая семья. «Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — заключил офицер.

Известно, в ходе СВО Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии и был дважды ранен.

Ранее сообщалось о госпитализации бывшего мэр карельского города Петрозаводска Владимира Любарского после ранения в зоне СВО на Украине.