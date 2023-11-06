Иордания расценит попытки выселить палестинцев из Газы объявлением войны

Власти Иордании будут считать попытки выселить палестинцев объявлением войны

Попытки насильственного переселения палестинцев рассматриваться как объявление войны. Об этом заявил премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне, которого цитирует РИА Новости.

Амман будет считать актом военной агрессии попытки выселить людей как из сектора Газы, так и с западного берега реки Иордан, уточнил глава правительства страны.

За последние сутки Армия обороны Израиля нанесла удар по 450 объектам исламистской организации ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Израиль заявил о готовности начать бои в Газе в течение 48 часов. Власти страны планируют уничтожить бойцов ХАМАС и разрушить объекты военной инфраструктуры, в частности, сеть подземных тоннелей.