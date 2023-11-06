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16:39, 6 ноября 2023Россия

Кадыров показал бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Кадыров рассказал о прохождении бойцами «Вагнера» интенсивного курса в «Ахмате»

Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» проходят интенсивный курс подготовки в составе спецназа «Ахмат». Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, боевое слаживание повысит эффективность военных на линии соприкосновения. «Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов — это лишь часть обширной программы обучения», — отметил Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что стратегия чеченских подразделений на передовой меняется в зависимости от опыта и технологий. «Спецназ «Ахмат» берет качеством, а не количеством», — заметил Кадыров и порадовался, что ряды подразделения пополнили бойцы «Вагнера».

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Замкомандира отряда с позывным «011» рассказал, что сейчас бойцы проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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