Кадыров показал бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Кадыров рассказал о прохождении бойцами «Вагнера» интенсивного курса в «Ахмате»

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» проходят интенсивный курс подготовки в составе спецназа «Ахмат». Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, боевое слаживание повысит эффективность военных на линии соприкосновения. «Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов — это лишь часть обширной программы обучения», — отметил Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что стратегия чеченских подразделений на передовой меняется в зависимости от опыта и технологий. «Спецназ «Ахмат» берет качеством, а не количеством», — заметил Кадыров и порадовался, что ряды подразделения пополнили бойцы «Вагнера».

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Замкомандира отряда с позывным «011» рассказал, что сейчас бойцы проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции на Украине.