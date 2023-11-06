Названо число раненых военных США при атаках по базам на Ближнем Востоке

NBC News: при атаках по базам США на Ближнем Востоке ранены 45 военных

Количество американских военнослужащих, получивших различные ранения и травмы при атаках по базам США на Ближнем Востоке, увеличилось до 45 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что американские военные «получили незначительные ранения или потенциальные травмы головного мозга».

Ранее сообщалось, что три военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют американские военнослужащие, подверглись нападениям беспилотников. По данным Al Mayadeen, база Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар была атакована по меньшей мере два раза, еще одно нападение на военный объект США и западной коалиции зафиксировали в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Также вооруженные отряды шиитов движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли базу в Иракском Курдистане.