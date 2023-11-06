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13:33, 6 ноября 2023Мир

Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападениям

Al Mayadeen: три базы США в Ираке и Сирии подверглись нападениям беспилотников

Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress.com

Три военные базы в Ираке и Сирии, на которых присутствуют американские военнослужащие, подверглись нападениям беспилотников, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

База Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар была атакована по меньшей мере два раза, еще одно нападение на военный объект США и западной коалиции зафиксировали в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Кроме того, вооруженные отряды шиитов движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли базу в Иракском Курдистане.

Данные о том, кто может стоять за нападениями, а также о последствиях атак не приводятся.

Ранее в турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые пытались прорваться на военную базу США Инджирлик. Акцию под названием «Конвой свободы для Палестины» устроил турецкий фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека»

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