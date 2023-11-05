В Турции протестующие попытались ворваться на базу США

В турецкой Адане применили водометы против попытавшихся проникнуть на базу США

В турецком городе Адана полицейские применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые пытались прорваться на военную базу США Инджирлик. Об этом сообщает агентство DHA.

«Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать демонстрантам», — пишет агентство.

Уточняется, что акцию под названием «Конвой свободы для Палестины» устроил турецкий фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH). Автоколонна протестующих вышла из Стамбула и добралась до базы Инджирлик, впоследствии к ней присоединились другие автомобили по своей инициативе из других городов.

По данным агентства, акция носила мирный характер, ее участники требовали закрыть базу на фоне эскалации в секторе Газа. В связи с этим полицейские перекрыли некоторые дороги, но протестующие все же попытались проникнуть на базу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о создании палестинского государства. Он подчеркнул готовность США содействовать реализации законных стремлений палестинцев к созданию собственного государства.