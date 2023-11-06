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15:23, 6 ноября 2023Экономика

Компании из Нидерландов уличили в обходе санкций против России

РИА Новости: СМИ Нидерландов уличили местные компании в обходе санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

Данные статистического бюро Нидерландов (CBS) позволили местным СМИ уличить компании, работающие на национальном рынке, в обходе антироссийских санкций за счет значительного роста поставок товаров в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, во втором квартале нидерландские компании отправили в Турцию товаров, попадающих под ограничительные меры, на сумму 869 миллионов евро, что на 91 процент больше, чем двумя годами ранее.

По мнению журналистов, далее эта продукция идет в Россию. Всего поставки нидерландских товаров в Россию во втором квартале 2023 года составили 285 миллионов евро в денежном выражении, что на 63 процента ниже, чем в 2021 году. Экспорт в Турцию, напротив, вырос на 42 процента, а в страны Евразийского экономического союза и Узбекистан (ЕАЭС+) — на 75 процентов.

Ранее министр торговли Турции Омер Болат сообщил, что в первые десять месяцев 2023 года и отдельно в октябре страна поставила рекорд по экспорту — 254,4 миллиарда и 22,9 миллиарда долларов соответственно. За счет какого направления был достигнут рост, чиновник не уточнил.

В конце октября австрийское издание Profil выяснило, что с начала года Австрия продала в Турцию в четыре раза больше комплектующих и запчастей для токарных станков, чем обычно, и увеличила поставки в Казахстан. При этом сами товары ранее были востребованы российскими компаниями, но теперь прямые контакты запрещены санкциями.

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      Платон Щукин
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