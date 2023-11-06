На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса «Огайо»

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.

«Подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — указал он.

В июле АПЛ с баллистическими ракетами прибыла 18 июля в Южную Корею, что стало первым за почти 40 лет подобным визитом.

Ранее The New York Times писала, что Украина и Израиль могут начать соперничество за получение оружия от США. Власти Америки приняли решение передать армии Израиля десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые изначально были обещаны Украине.