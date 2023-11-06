На Ближний Восток прибыла подводная лодка США
На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса «Огайо»
Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.
«Подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — указал он.
В июле АПЛ с баллистическими ракетами прибыла 18 июля в Южную Корею, что стало первым за почти 40 лет подобным визитом.
Ранее The New York Times писала, что Украина и Израиль могут начать соперничество за получение оружия от США. Власти Америки приняли решение передать армии Израиля десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые изначально были обещаны Украине.