В США анонсировали санкции против России из-за провала потолка цен на нефть

WSJ: США примут жесткие меры против России из-за провала потолка цен на нефть

США продолжают вводить новые меры против России за несоблюдение потолка цен на нефть. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Сейчас в США изучают возможность поднятия цен на обслуживание судов, используемых Россией. В частности, менеджерам портов предложили список рекомендаций, которые могут увеличить расходы для Москвы.

WSJ уточнила, что в список условий войдет наличие необходимой страховки для перемещения в водах. Однако сейчас неизвестно, примут ли иностранные политики инициативу Вашингтона.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России. По ее словам, меры затронут «новые запреты на импорт и экспорт, и действия по ужесточению потолка цен на нефть».