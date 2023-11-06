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14:35, 6 ноября 2023Мир

Посол Палестины заявил о невозможности мирных переговоров из-за Израиля и США

Посол Палестины Нофаль заявил о невозможности переговоров из-за Израиля и США

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил о невозможности мирных переговоров из-за Израиля и США. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что после встречи президента Палестины Махмуда Аббаса и госсекретаря США Энтони Блинкена позитивных шагов со стороны США пока не последовало. «Вчера была встреча с Блинкеном в Рамалле, там Аббас заявил, что нужно срочно остановить войну, чтобы мирные люди смогли жить нормально. Пока до сих пор Израиль отказывается от всего, нападает на сектор Газа. США нужно что-то делать, чтобы все это остановить, но американцы до сих пор ничего не делают», — отметил Нофаль.

Также собеседник издания уточнил, что Аббас уже просил остановить военные действия и освободить заложников из плена.

Ранее Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров было заявлено о необходимости немедленного прекращения огня в Газе, подчеркнув, что следует разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор.

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      Мария Винар
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