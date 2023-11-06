Поездку Блинкена на Ближний Восток назвали провалом

Sky News назвал поездку госсекретаря США Блинкена на Ближний Восток провалом

Госсекретарь США Энтони Блинкен мог иметь три цели во время турне по Ближнему Востоку, но не смог добиться ни одной из них, так что итоговый результат поездки можно охарактеризовать как провал. Такое мнение высказал обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

Первым делом Блинкен приехал в Израиль и там, как считает эксперт, хотел добиться гуманитарной паузы в боевых действиях, чтобы передать как можно больше предметов первой необходимости жителям сектора Газа, оказавшимся в блокаде. Однако его предложение отклонили, потому что израильское руководство рассматривает такой шаг только в контексте освобождения боевиками палестинского радикального движения ХАМАС удерживаемых заложников.

Этот результат во многом предопределил и последующие неудачи. Так, намерения госсекретаря США обсудить долгосрочные решения по урегулированию палестино-израильского конфликта не реализовались из-за того, что арабские страны посчитали переговоры несвоевременными. Они указали на продолжающиеся бомбардировки сектора Газа и назвали в качестве условия отказ Израиля от строительства поселений на Западном берегу реки Иордан.

Наконец, Блинкен намеревался предотвратить возможное расширение конфликта в регионе, но в отсутствии встречи с представителями Ирана и ливанской партии «Хезболла» говорить об успехе не приходится. Именно эти стороны наиболее близки к эскалации конфликта, и если предупреждать его, то начинать необходимо с них.

Уэгхорн делает вывод, что поддержка Израиля со стороны США негативно скажется на влиянии в регионе, а Вашингтон выглядит бессильным. По его оценке, развивающиеся страны в дальнейшем будут с меньшей охотой откликаться на призывы Запада.

Ранее Блинкен назвал продуктивными переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которые состоялись в Анкаре. Он подчеркнул, что речь идет о шагах по уменьшению жертв среди гражданского населения.