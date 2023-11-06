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21:41, 6 ноября 2023Мир

США предрекли катастрофу в случае разрыва экономических связей с Китаем

Глава Минфина США Йеллен: разрыв экономических связей с КНР станет катастрофой
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Amit Dave / Reuters

США ждут катастрофические последствия в случае разрыва экономических связей с Китаем, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Об этом говорится в материале издания Washington Post.

По мнению главы американского ведомства, такой шаг будет идти вразрез с национальными интересами. Она подчеркнула, что Вашингтон нацелен на здоровую экономическую конкуренцию с Пекином, поскольку она полезна для обеих сторон. Как утверждает Йеллен, США не стремятся подавлять экономику других государств.

Она добавила, что Китай и Штаты не должны допустить, чтобы существующие между ними разногласия переросли в конфликт. «Но мы также знаем, что наши отношения не могут быть ограничены управлением в условиях кризиса», — отметила министр.

Ранее бывший посол Китая в США Цуй Тянькай назвал возможный конфликт Вашингтона и Пекина катастрофой для мира. Он призвал обе страны предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария.

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      Марина Совина
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