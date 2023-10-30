В Китае рассказали об опасности конфликта с США

Экс-посол Китая в США: конфликт Вашингтона и Пекина будет катастрофой для мира

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что конфликт Вашингтона и Пекина будет иметь катастрофические последствия для мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, обеим сторонам необходимо предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария. Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер неоднократно предупреждал, что конфликтов и конфронтации необходимо избегать, подчеркнул дипломат.

«Я считаю, что большинство разумных людей в обеих странах это осознают, но это не означает, что мы можем автоматически избежать конфликта и конфронтации, ничего не делая», — сказал он.

Дипломат заявил, что нельзя просто бездействовать. По его словам, если «лежать и ничего не делать, скорее всего, произойдет то, чего вы меньше всего желаете».

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая предрекли сложности в организации встречи глав КНР и США. По мнению главы ведомства Ван И, подготовка к диалогу Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско не будет гладкой.