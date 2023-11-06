Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 6 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ заявил о возможности добраться до любой точки Ближнего Востока

ЦАХАЛ заявил о возможности добраться до любой точки Ближнего Востока
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильская армия «знает, как добраться до любой точки Ближнего Востока». Об этом он сказал, находясь на базе 140-й эскадрильи ВВС Израиля на Неватиме, передает РИА Новости.

«Мы ведем войну уже месяц. Мы наносим серьезный ущерб ХАМАС, подрываем руководство ХАМАС, нападаем на командиров, нападаем на террористов, разрушаем инфраструктуру ХАМАС в Газе», — заявил Халеви. Также он сообщил, что израильская армия постоянно готова к действиям в других районах и знает, как «добраться в любую точку Ближнего Востока».

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля продвинулась примерно на четыре мили вглубь сектора Газа с северо-запада и с востока южнее города Газа, сам город фактически отрезан военными Израиля от остальной части сектора. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковый снимок американской компании Planet Labs.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Привет от Зеленского». Помощника главкома ВСУ взорвали в его день рождения

      Словакия отказалась предоставить Украине военную помощь

      Жительница Подмосковья случайно выстрелила себе в лоб из ружья

      МВД Украины прокомментировало гибель помощника главкома ВСУ

      В Италии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

      В ДНР назвали гибель помощника главкома ВСУ сообщением от Зеленского

      Названо число раненых военных США при атаках по базам на Ближнем Востоке

      На Украине раскрыли подробности гибели помощника главкома ВСУ

      Иностранный футболист назвал ответ европейским СМИ на вопрос об игре в России

      ЦАХАЛ заявил о возможности добраться до любой точки Ближнего Востока

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости