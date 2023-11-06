ЦАХАЛ заявил о возможности добраться до любой точки Ближнего Востока

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильская армия «знает, как добраться до любой точки Ближнего Востока». Об этом он сказал, находясь на базе 140-й эскадрильи ВВС Израиля на Неватиме, передает РИА Новости.

«Мы ведем войну уже месяц. Мы наносим серьезный ущерб ХАМАС, подрываем руководство ХАМАС, нападаем на командиров, нападаем на террористов, разрушаем инфраструктуру ХАМАС в Газе», — заявил Халеви. Также он сообщил, что израильская армия постоянно готова к действиям в других районах и знает, как «добраться в любую точку Ближнего Востока».

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля продвинулась примерно на четыре мили вглубь сектора Газа с северо-запада и с востока южнее города Газа, сам город фактически отрезан военными Израиля от остальной части сектора. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковый снимок американской компании Planet Labs.