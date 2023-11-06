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12:41, 6 ноября 2023Россия

Украинский БПЛА рухнул вблизи железнодорожной станции в российском регионе

Shot: украинский дрон нашли около железнодорожной станции в Воронежской области

Кадр: SHOT

В Воронежской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рухнул вблизи железнодорожной станции. Лежавший в сухой листве аппарат нашел местный житель сообщает Telegram-канал Shot.

Житель села Валентиновка обнаружил беспилотник во время прогулки. По данным из открытых источников, населенный пункт с таким названием и с проходящей неподалеку железнодорожной веткой расположен в 25 километрах от российско-украинской границы.

Аппарат самолетного типа был оборудован видеокамерой. Прибывшие на место падения БПЛА специалисты установили модель беспилотника. Найденным дроном оказалась украинская «Фурия», взрывных устройств на аппарате обнаружено не было.

Ранее беспилотник был найден на территории военного госпиталя в Подмосковье. Аппарат не нес взрывного устройства, предположительно, он принадлежал к классу разведывательных БПЛА.

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      Алан Босиков
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