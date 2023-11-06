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06:06, 6 ноября 2023Бывший СССР

Тактики НАТО на Украине назвали бесполезными против России

The Times: боец ВСУ Лысенко назвал бесполезными тактики НАТО против России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Начальник штаба батальона 32-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Лысенко заявил, что силам НАТО нечего противопоставить российским военнослужащим с тактической точки зрения. Об этом он высказался в беседе с газетой The Times.

Лысенко подчеркнул, что ни одна из тактик, изученная ВСУ на базах НАТО, не стала эффективной против массированных российских сил. Поэтому он назвал стратегии альянса на Украине.

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«Основной принцип, которому нас учили — вызвать артиллерию, минометы, самолеты, чтобы уничтожить противника. Надо увидеть врага раньше, чем он увидит тебя. Здесь [в зоне боевых действия] это невозможно», — отметил боец.

Ранее командир батальона 32-й украинской бригады ВСУ Дмитрий Берлым сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной. «Окопная война. Все окопаются. Как в Первую мировую войну», — отметил он.

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      Марина Совина
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