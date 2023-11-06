В Госдуме заявили об общем корне украинского и арабо-израильского конфликтов

Лидер ЛДПР Слуцкий: у конфликтов на Ближнем Востоке и Украине общие корни

Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине имеют общие корни. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

По его словам, и в первом, и во втором случае речь идет о вмешательстве США и продвижении Вашингтоном своей политики через региональных союзников. При этом интересы других сторон игнорируются, отметил лидер ЛДПР.

Политика двойных стандартов не может не привести к краху западной политики, продолжил Слуцкий. Он обратил внимание на политические круги Европы и заявил, что они вряд ли осмелятся осознать «реальные причины дестабилизации, и не только на Ближнем Востоке».

«И вот это стоит признать Боррелям, Блинкеным и остальным!» — заключил лидер ЛДПР.

Ранее в Киеве обвинили Запад в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что промедление с поставкой оружия соврало планы военного руководства Украины по причине того, что ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев.

