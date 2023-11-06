Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:31, 6 ноября 2023Мир

В Италии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

Министр обороны Италии Крозетто: конфликт на Украине может разрешиться весной

Фото: Remo Casilli / Reuters

Конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен весной следующего года, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова передает агентство ANSA.

По мнению главы оборонного ведомства, противостояние сторон будет длиться всю зиму. «А весной можно будет найти решение», — полагает он.

Ранее Крозетто оценил вероятность политического перемирия на Украине. Он отметил, что время для этого еще не пришло. Министр также заверил Киев, что поддержка со стороны Запада и Европейского союза (ЕС) остается неизменной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Привет от Зеленского». Помощника главкома ВСУ взорвали в его день рождения

      Стало известно о состоянии введенного в кому после выстрела в живот биатлониста

      Зеленский посчитал нынешнее время неподходящим для выборов на Украине

      Американские дипломаты выразили недовольство политикой Байдена по Израилю

      Словакия отказалась предоставить Украине военную помощь

      Жительница Подмосковья случайно выстрелила себе в лоб из ружья

      МВД Украины прокомментировало гибель помощника главкома ВСУ

      В Италии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

      В ДНР назвали гибель помощника главкома ВСУ сообщением от Зеленского

      Названо число раненых военных США при атаках по базам на Ближнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости