В Италии назвали возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

Министр обороны Италии Крозетто: конфликт на Украине может разрешиться весной

Конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен весной следующего года, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова передает агентство ANSA.

По мнению главы оборонного ведомства, противостояние сторон будет длиться всю зиму. «А весной можно будет найти решение», — полагает он.

Ранее Крозетто оценил вероятность политического перемирия на Украине. Он отметил, что время для этого еще не пришло. Министр также заверил Киев, что поддержка со стороны Запада и Европейского союза (ЕС) остается неизменной.