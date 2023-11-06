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00:17, 6 ноября 2023Россия

В России посоветовали демократам США способы «победить» Трампа

Сенатор Пушков: у демократов США есть три варианта, чтобы остановить Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале дал советы демократам США, как «победить» кандидата в президенты США Дональда Трампа. По его словам, у политиков есть три способа сделать это.

Таким образом российский сенатор прокомментировал сообщения о том, что экс-глава Белого дома лидирует по популярности в пяти из шести колеблющихся штатов.

Пушков отметил, что шансы Байдена на переизбрание тают на глазах в свете того, что США поддерживают Украину и Израиль в вооруженных конфликтах, а контролируемая республиканцами Палата представителей готова блокировать любые инициативы демократов.

В этой ситуации, по мнению сенатора, у демократов есть три варианта действий, чтобы остановить Трампа. Первый — это неожиданное появление мало кому известного кандидата-вундеркинда, каким оказался Билл Клинтон в 1990-м году, или «Чудо-женщины», которой точно не является вице-президент Камалла Харрис.

Второй способ — массовая фальсификация результатов голосования, которая может привести к крупному гражданскому конфликту. Третий вариант — принятие экстраординарных юридических мер против Трампа, что также может спровоцировать конфликт и опасно разбалансировать всю политическую систему.

Пушков усомнился в результативности этих способов для политической борьбы против кандидата в президенты. «В общем, куда ни кинь — везде клин», — заключил он.

Ранее Трамп заявил о способности трижды победить на следующих президентских выборах. Он также обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в некомпетентности.

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      Марина Совина
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