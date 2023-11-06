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20:30, 6 ноября 2023Экономика

В США заявили о случайном укреплении рубля из-за потолка цен на нефть

WSJ: потолок цен на нефть привел к укреплению рубля

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Провал с введением потолка цен на энергоносители привел к укреплению рубля. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

По словам аналитиков финансового конгломерата JPMorgan Chase, потолок для цен оказался неэффективным, так как Россия улучшила торговое положение и добилась стабилизации рубля по отношению к доллару.

В том же материале говорится, что США продолжают вводить новые меры против России за несоблюдение потолка цен на нефть. Сейчас изучается возможность поднятия цен на обслуживание судов, используемых Россией. В частности, менеджерам портов предложили список рекомендаций, которые могут увеличить расходы для Москвы.

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      Варвара Кошечкина
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