В Тольятти задержали уроженца Таджикистана за оскорбления пассажиров маршрутки

В Тольятти задержали уроженца Таджикистана за оскорбления пассажиров маршрутки

Фото: группа СУ СКР по Самарской области во «Вконтакте»

Уроженец Таджикистана задержан в Тольятти из-за оскорбления пассажиров маршрутки. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Самарской области во «ВКонтакте».

Видеролик с хулиганским поведением мужчины появился в социальных сетях 5 ноября. На кадрах видно, как уроженец Таджикистана всячески оскорбляет пассажиров маршрутного автобуса и угрожает им. Покинув транспортное средство, мужчина пнул его ногой.

Следователями было возбуждено дело по статье «Хулиганство». В задержании 24-летнего мужчины участвовали бойцы ОМОН.