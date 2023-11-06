В Тольятти задержали уроженца Таджикистана за оскорбления пассажиров маршрутки
В Тольятти задержали уроженца Таджикистана за оскорбления пассажиров маршрутки
Уроженец Таджикистана задержан в Тольятти из-за оскорбления пассажиров маршрутки. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Самарской области во «ВКонтакте».
Видеролик с хулиганским поведением мужчины появился в социальных сетях 5 ноября. На кадрах видно, как уроженец Таджикистана всячески оскорбляет пассажиров маршрутного автобуса и угрожает им. Покинув транспортное средство, мужчина пнул его ногой.
Следователями было возбуждено дело по статье «Хулиганство». В задержании 24-летнего мужчины участвовали бойцы ОМОН.