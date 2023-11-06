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14:30, 6 ноября 2023Россия

В Воронежской области обнаружили два БПЛА

Гусев: в Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

В Воронежской области были обнаружены и обезврежены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Александр Гусев.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле нет. «Благодарю наших бойцов, которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона», — написал Гусев.

Губернатор также напомнил гражданам о порядке действий при обнаружении дрона. «Не надо его фотографировать и спешить выкладывать в соцсети. Пожалуйста, не приближайтесь к нему», — предупредил он и призвал обратиться к оперативным службам.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области украинский БПЛА рухнул вблизи железнодорожной станции.
Житель села Валентиновка обнаружил беспилотник во время прогулки.

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