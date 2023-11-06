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20:09, 6 ноября 2023Мир

Завод Boeing в США заблокировали из-за ситуации в Газе

Активисты заблокировали завод Boeing в США с требованием остановить войну в Газе

Фото: Randall Hill / Reuters

Активисты молодежного антивоенного движения Dissenters заблокировали завод Boeing в Сент-Луисе (США, штат Миссури) в требованием прекратить войну в Газе. Об этом сообщает движение в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

Активисты блокировали все подходы к предприятию и обратились к президенту США Джо Байдену и Конгрессу. «Мы требуем, чтобы Конгресс и Байден немедленно призвали к прекращению огня и прекратили вооружать Израиль», — заявили они.

Ранее посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил о невозможности мирных переговоров из-за Израиля и США. По словам политика, после встречи президента Палестины Аббаса и госсекретаря США Блинкена никаких позитивных шагов со стороны стран в решении конфликта не последовало.

«США нужно что-то делать, чтобы все это остановить, но американцы до сих пор ничего не делают», — отметил он.

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      Варвара Кошечкина
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