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10:51, 7 ноября 2023Ценности

69-летняя Любовь Успенская показала фигуру в бикини

Кадр: @uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская показала фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

69-летняя исполнительница снялась на пляже в шезлонге, надев черное бикини, которое состояло из топа без косточек и трусов с завышенной талией. Также она дополнила образ солнцезащитными очками с круглыми линзами и уложила волосы в высокий пучок.

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При этом артистка ответила на вопрос, как выбирает соответствующие наряды. «Надеваю самый дешевый спортивный костюм, чтобы казаться серой мышкой, но меня все равно узнают. Однако когда я прихожу домой, у меня в шкафах лежит такое красивое сексуальное белье... Но это для других целей», — отметила знаменитость.

В октябре Любовь Успенская раскрыла секреты моложавой внешности. Так, утро она ежедневно начинает с двух стаканов теплой воды. Помимо этого, звезда регулярно занимается йогой и ходит на прогулку. Кроме того, Успенская заявила, что посещает косметолога и прибегает к инъекциям.

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      Карина Черных
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