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13:51, 7 ноября 2023Среда обитания

Россиянка лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам

Мать троих детей накопила долг по алиментам в 1,2 миллиона и лишилась квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянка накопила более чем миллионный долг по алиментам, после чего лишилась квартиры. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Жительницу Иркутской области несколько лет назад лишили родительских прав на троих детей — их взяла под опеку бабушка. Россиянка не принимала участия в воспитании и отказывалась финансово поддерживать пенсионерку, в результате чего накопила долги по алиментам на 1,2 миллиона рублей. В течение долгого времени не могла погасить задолженность, так как не имела ни официального дохода, ни зарегистрированного имущества. Однако недавно бабушка неплательщицы алиментов подарила ей однокомнатную квартиру, и по причине того, что недвижимость не являлась единственным жильем женщины, судебные приставы наложили на нее арест, после чего продали на торгах. Таким образом опекуну детей удалось получить необходимую сумму.

В мае стало известно, что в Барнауле собственника жилья выселили из него за шум по ночам.

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      Полина Кислицына
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