«Бородатые леса» на Курилах показали на фото

Гид Ризнич опубликовала фото вечнозеленого лишайника, украшающего леса Кунашира

Необычную растительность в лесах курильского острова Кунашир показали на фото. Соответствующими кадрами поделилась гид Оксана Ризнич в Telegram.

На снимке запечатлена густая уснея, или лесная борода, — вечнозеленый лишайник, который украшает заболоченные ельники данной местности. «У нас бородатые леса!» — отметила автор поста.

Уснея считается самым заметным курильским лишайником, наиболее распространенный вид — уснея длиннющая. Она свисает с ветвей хвойных деревьев, в ее «бородах» селятся насекомые. В свою очередь мелкие животные и птицы используют лишайники для обустройства нор и гнезд. Кроме того, уснея помогает удерживать влагу и участвует в круговороте важных химических веществ.

Ранее туристы сняли на камеру необычное явление на Итурупе. На фото было видно, как луч солнечного света проходит сквозь отверстие Чертовой скалы и падает на бьющиеся о скалы морские волны. «Прожектор Итурупа. Исполнено!» — говорилось в подписи к посту.