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12:52, 7 ноября 2023Экономика

Цены на нефть резко снизились

Стоимость нефти Brent упала ниже 84 долларов за баррель впервые за месяц
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Todd Korol / Reuters

На фоне отсутствия дальнейшего обострения на Ближнем Востоке нефтяные котировки снижаются, с начала дня 7 ноября стоимость эталонного сорта Brent упала на два процента, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По сравнению с концом прошлой недели январские фьючерсы подешевели на 4 доллара за баррель. По состоянию на 12:45 по московскому времени сорт торгуется на уровне 83,5 доллара. Цены на сорт WTI упали ниже 79,5 доллара за баррель. Оба результата стали минимумом с начала октября, до атаки на Израиль радикального палестинского движения ХАМАС.

Brent от TradingView

На фоне отступления нефтяных котировок от локальных максимумов США решили активизировать усилия по контролю за исполнением потолка цен на российскую нефть. В частности, по данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне думают над повышением цен на обслуживание судов, используемых Россией.

По итогам средняя стоимость российской марки нефти Urals составила 81,52 доллара, что на полтора доллара ниже, чем в сентябре. При этом средняя цена Brent на тот же период превышала 90 долларов за баррель.

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      Платон Щукин
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