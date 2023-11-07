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12:12, 7 ноября 2023Экономика

Бывший руководитель ФАС возглавил биржу в Петербурге

Экс-руководитель ФАС Артемьев возглавил товарно-сырьевую биржу в Петербурге

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев стал президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщает пресс-служба торговой площадки со ссылкой на соответствующее решение совета директоров.

Артемьев возглавлял ФАС в течение 16 лет (в 2004-2020 годах), после чего работал помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Решение о новом назначении, а также об освобождении от этой должности по собственной просьбе датируется 3 ноября. На посту президента СПбМТСБ Артемьев сменил руководившего ей с 2011 года Алексея Рыбникова.

Среди дальнейших задач новый глава биржи в Петербурге привел продолжение формирования национальных индикаторов, включая нефтяные, которые «приобретают сегодня не только экономическое, но и все большее геополитическое значение», а также разработку стратегии биржи для дальнейших действий.

В середине октября торги на СПбМТСБ два дня подряд приостанавливались по техническим причинам. На бирже тогда пообещали вместе с разработчиками программного обеспечения и поставщиками оборудования установить причины случившегося, а также заверили, что на цены и обеспечение страны топливом и другими видами продукции пауза в торгах не повлияла.

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      Дмитрий Воронин
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