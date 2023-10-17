Объяснены остановки торгов на бирже в Петербурге

СПбМТСБ: приостановки торгов 16 и 17 октября носили технический характер

По предварительным данным, причины приостановок торгов, происходивших 16 и 17 октября на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) носили технический характер, сообщили «Интерфаксу» представители организации.

На бирже уточнили, что вместе с разработчиками программного обеспечения и поставщиками необходимого оборудования сейчас устанавливают причины случившегося. СПбМТСБ извинилась перед участникам рынка за доставленные неудобства.

Также организаторы торгов объяснили, что на цены и обеспечение страны топливом и другими видами продукции приостановка работы биржи не повлияла, в том числе с учетом того, что «сделки в товарных секциях СПбМТСБ исполняются поставкой наличного товара».

Одна из двух главных бирж России (наряду с Московской) два дня подряд приостанавливала торги в товарных секциях. Оба раза это случилось в 11:25. Во вторник, 17 октября, торги в товарных секциях в режиме «Двусторонний встречный аукцион» были возобновлены в полдень, пишут «Ведомости».