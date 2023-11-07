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20:35, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный комик с ТНТ рассказал о неожиданном последствии интервью Дудю

Комик Чебатков: столкнулся с предвзятым отношением после интервью Дудю

Кадр: «вДудь» / YouTube

Популярный стендап-комик и телеведущий, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Евгений Чебатков рассказал о неожиданном последствии того, что он дал интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). В разговоре с «2х2.медиа» он сообщил, что столкнулся с негативным отношением со стороны некоторых коллег после выхода видео.

«Я с ним (Дудем — прим. «Ленты.ру») ничего не согласовывал заранее, в том числе и название видео. Забавно, как много комиков стало ко мне предвзято относиться после него», — заявил Чебатков, говоря об интервью журналисту. Комик напомнил, что ролик был опубликован под заголовком «Стендап для мозга».

По словам Чебаткова, некоторые коллеги, посмотревшие интервью, до сих пор негативно относятся к нему, несмотря на то, что видео вышло два года назад.

Ранее Чебатков рассказал, что получил от журналистки Ксении Собчак приглашение на интервью, но отказался от него. Комик объяснил свое решение словами «вообще не то, чем хочется заниматься».

Интервью Чебаткова Дудю вышло на YouTube в марте 2021 года. На данный момент ролик набрал 11 миллионов просмотров. В ходе разговора комик, в частности, заявил о ненависти к КВН. Телеведущий признался, что в детстве любил смотреть передачу, однако чем старше он становился, тем более абсурдным казался ему проект.

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      Олег Давыдов
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