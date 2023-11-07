Число жертв обстрела Донецка возросло

Представительство ДНР в СЦКК: число жертв обстрелов Донецка достигло 20 человек

Число жертв обстрелов Донецка во вторник, 7 ноября, возросло и достигло 20 человек. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

По его информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды (в 16:25, 16:40 и 18:27) атаковали Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе Селидово, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ракетами М-31.

Зафиксированы повреждения четырех объектов гражданской инфраструктуры.

7 ноября ВСУ обстреляли центр Донецка, сообщалось о раненых. Под огонь украинской артиллерии также попали журналисты РИА Новости, но они не пострадали. Сообщалось о трех-четырех ударах ВСУ. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате прямого попадания в здание Управления труда и социальной защиты населения были обрушены перекрытия.