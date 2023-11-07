В Великобритании курьер забрался в постель к клиентке и попытался ее поцеловать

В Уэльсе, Великобритания, вынесли приговор курьеру, который забрался в постель к клиентке и попытался ее поцеловать. Как сообщает Daily Mail, мужчину признали виновным в действиях сексуального характера и приговорили к лишению свободы на два года и восемь месяцев.

31-летний Фуад Хаддад совершил преступление рано утром 11 апреля. Его жертва заказала еду через приложение компании Deliveroo, курьером в которой он работал, но отменила заказ. Тем не менее Хаддад пришел к ней домой, чтобы получить оплату. Входная дверь не была заперта, так что он без разрешения смог войти внутрь.

Потерпевшая ночевала вместе со своим молодым человеком, однако в момент появления курьера тот находился без сознания на кухне. Хаддад проник в спальню, где дважды попытался поцеловать женщину, коснулся ее бедра рукой и прижался к ней своим телом. Она неоднократно просила его отстать от нее, но он лишь извинялся и не уходил, пока его насильно не вывели из дома вызванные ею полицейские.

В ходе суда прокурор утверждал, что в тот момент женщина едва проснулась и была дезориентирована. Хаддад якобы убедил ее, что он друг ее возлюбленного, который вот-вот придет сам. Также, по данным камер видеонаблюдения, позже курьер несколько раз подходил к дому, но не решался зайти. Суду также предоставили сведения, что ранее Хаддад был судим за побои и преступления, связанные с наркотиками.

Курьер не сразу, но признал свою вину. Пострадавшая отметила, что случившееся нанесло ей сильнейшую психологическую травму. Она изменила внешность и теперь боится находиться дома одна, а также несколько раз в день проверяет, заперта ли входная дверь.

Ранее сообщалось, что в английском городе Олдершот 33-летняя курьер откусила большой палец клиенту. Истекающего кровью мужчину доставили в больницу.