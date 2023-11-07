В Госдуме высказались о судьбе выходного в День России

Депутат Шолохов раскритиковал идею исключить День России из числа нерабочих

День России не стоит исключать из числа праздничных нерабочих дней, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он раскритиковал инициативу в беседе с «Лентой.ру».

Ранее соответствующий законопроект внесла в Госдуму депутат Анжелика Глазкова. Она указала, что «праздник 12 июня так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником». Вместо Дня России парламентарий предложила вновь отмечать 7 ноября — День Октябрьской Социалистической революции.

Шолохов подчеркнул, что День России — официально утвержденный праздник. Заявление о том, что он не стал праздником для большинства россиян, депутат назвал мнением конкретного человека, не подтвержденным никакими данными. Выходной в этот день, по его мнению, необходимо оставить.

Нужен выходной в этот день или нет — это такой же предмет для обсуждения, как и сколько праздновать Новый год, нужны ли майские праздники, переходить на летнее время или нет. Здесь сколько за будет, столько же и против. Установлен определенный порядок, давайте его придерживаться Александр Шолохов депутат Госдумы

Вместе с тем собеседник «Ленты.ру» согласился, что в России не стоило отменять и переносить годовщину Октябрьской революции, которая отмечалась 7 ноября. «Французы продолжают отмечать День взятия Бастилии, хотя известно, что это была куда более кровавая и репрессивная история, нежели российская революция, но при всем при том они знают свою историю и с уважением к ней относятся. Плохая или хорошая, но это их история. Я считаю, что такой подход верный. Мнение о том, что 7 ноября не стоило отменять, правильное и заслуживает внимания», — пояснил он.

7 ноября отмечался в России до 2005 года, затем государственным праздником и нерабочим днем стал День народного единства, который празднуется 4 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем народного единства. Глава государства отметил, что в названии праздника заложен глубокий смысл, и указал, что эта дата исторически обоснованна. Президент отметил, что единство было «ключевой составляющей выхода России на новые рубежи».

