В Госдуме высказались о судьбе выходного в День России
День России не стоит исключать из числа праздничных нерабочих дней, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он раскритиковал инициативу в беседе с «Лентой.ру».
Ранее соответствующий законопроект внесла в Госдуму депутат Анжелика Глазкова. Она указала, что «праздник 12 июня так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником». Вместо Дня России парламентарий предложила вновь отмечать 7 ноября — День Октябрьской Социалистической революции.
Шолохов подчеркнул, что День России — официально утвержденный праздник. Заявление о том, что он не стал праздником для большинства россиян, депутат назвал мнением конкретного человека, не подтвержденным никакими данными. Выходной в этот день, по его мнению, необходимо оставить.
Нужен выходной в этот день или нет — это такой же предмет для обсуждения, как и сколько праздновать Новый год, нужны ли майские праздники, переходить на летнее время или нет. Здесь сколько за будет, столько же и против. Установлен определенный порядок, давайте его придерживаться
Вместе с тем собеседник «Ленты.ру» согласился, что в России не стоило отменять и переносить годовщину Октябрьской революции, которая отмечалась 7 ноября. «Французы продолжают отмечать День взятия Бастилии, хотя известно, что это была куда более кровавая и репрессивная история, нежели российская революция, но при всем при том они знают свою историю и с уважением к ней относятся. Плохая или хорошая, но это их история. Я считаю, что такой подход верный. Мнение о том, что 7 ноября не стоило отменять, правильное и заслуживает внимания», — пояснил он.
7 ноября отмечался в России до 2005 года, затем государственным праздником и нерабочим днем стал День народного единства, который празднуется 4 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем народного единства. Глава государства отметил, что в названии праздника заложен глубокий смысл, и указал, что эта дата исторически обоснованна. Президент отметил, что единство было «ключевой составляющей выхода России на новые рубежи».