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12:46, 7 ноября 2023Россия

В Госдуму внесли законопроект об исключении Дня России из числа нерабочих дней

В Госдуму внесли проект закона об исключении Дня России из числа нерабочих дней

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Госдуму внесли проект закона от исключении Дня России из числа праздничных нерабочих дней. Текст документа размещен на сайте нижней палаты.

Автор законопроекта, депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова, указала в пояснительной записке, что «праздник 12 июня так и не стал для большинства россиян главным государственным праздником».

Вместо Дня России депутат предложила вновь отмечать 7 ноября — «День Октябрьской Социалистической революции», как указано в тексте документа. В связи с этим Глазкова напомнила, что в Белоруссии 7 ноября по-прежнему является государственным праздником.

7 ноября отмечался в России до 2005 года, затем государственным праздником и нерабочим днем стал День народного единства, который празднуется 4 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем народного единства. Глава государства отметил, что в названии праздника заложен глубокий смысл и указал, что эта дата исторически обоснована. Президент отметил, что единство было «ключевой составляющей выхода России на новые рубежи».

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      Алан Босиков
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