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23:57, 7 ноября 2023Мир

Договоренность о переселении жителей Газы в Турцию опровергли

В Анкаре опровергли сведения о договоренностях переселить жителей Газы в Турцию

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В Анкаре опровергли сведения о договоренностях, якобы достигнутых между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном, об эвакуации и переселении жителей сектора Газа в Турцию. Об этом сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента в соцсети X (бывшая Twitter).

«На встрече Фидана и его американского коллеги Блинкена вопрос выселения мирных жителей из Газы и расселения их в Турции никоим образом не поднимался», — отмечается в заявлении.

В Центре по борьбе с дезинформацией уточнили, что на встрече, по данным дипломатических источников обеих стран, обсуждались меры защиты мирного населения, доставка гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе, а также предотвращение перемещения жителей сектора.

Ранее Блинкен назвал продуктивными переговоры с главой МИД Турции в Анкаре. «Мы говорили о шагах, которые могут уменьшить жертвы среди гражданского населения», — подчеркнул он в разговоре с журналистами.

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