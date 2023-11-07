Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 7 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала участника украинского нацбатальона

В Херсонской области ФСБ задержала участника нацбатальона имени Челебиджихана
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали жителя поселка городского типа Новоалексеевка, который участвовал в деятельности украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По версии следствия, задержанный добровольно вступил и принимал активное участие в работе нацбатальона. В ведомстве заявили, что цель организации — нарушение целостности России, продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны украинской границы и борьба за возвращение полуострова в состав Украины.

В октябре Джанкойский районный суд в Крыму приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего участника нацбатальона имени Номана Челебиджихана.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Российский «Ясень» выполнил пуски «Калибров»

      В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством

      Сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор

      Российский полковник назвал угрозой размещение немецких танков в Литве

      Обустроенный гамаком московский автобус показали на видео

      Врачи спасли пассажира с остановкой сердца во время полета

      Популярная телеведущая назвала любимые места в России

      В МВД призвали ужесточить контроль за мигрантами

      Российские дети попали в больницу и отравились

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости