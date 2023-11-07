ФСБ задержала участника украинского нацбатальона

В Херсонской области ФСБ задержала участника нацбатальона имени Челебиджихана

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали жителя поселка городского типа Новоалексеевка, который участвовал в деятельности украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По версии следствия, задержанный добровольно вступил и принимал активное участие в работе нацбатальона. В ведомстве заявили, что цель организации — нарушение целостности России, продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны украинской границы и борьба за возвращение полуострова в состав Украины.

В октябре Джанкойский районный суд в Крыму приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего участника нацбатальона имени Номана Челебиджихана.