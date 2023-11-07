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20:23, 7 ноября 2023Россия

Глава Дагестана ответил на обвинения в оскорблении жителей республики

Глава Дагестана Меликов заявил, что никогда не оскорбит свой народ

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на обвинения в оскорблении жителей республики. Появившиеся в соцсетях сообщения в свой адрес он прокомментировал во время одного из заседаний. Видеозапись опубликовала пресс-служба главы региона в Telegram.

Ранее Меликов жестко высказался об участниках беспорядков в махачкалинском аэропорту и заявил, что прощать участников погрома нельзя.

Глава Дагестана заявил, что никогда не оскорбит «ни свой, ни чужой народ». Меликов добавил, что всегда был готов выполнить любую задачу ради блага жителей республики.

29 октября сотни дагестанцев прорвались на территорию аэропорта Махачкалы после сообщения о приземлении самолета из Тель-Авива. После беспорядков были задержаны более 200 человек.

Ранее Меликов высмеял широко разошедшуюся по сети фотографию, на которой один из ворвавшихся в аэропорт мужчин засунул голову в турбину прибывшего из Израиля самолета. «Он туда заглядывает и смотрит — есть там еврей или нет. Ну, над нами же весь мир смеется», — сказал глава республики и признался, что снимок заставил его самого улыбнуться.

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      Алан Босиков
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