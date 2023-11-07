Голый пьяный мужчина устроил погром в отеле Сочи и попался Росгвардии

Голый мужчина разбил посуду в номере отеля в Сочи и был задержан Росгвардией

Голый пьяный мужчина устроил погром в одном из отелей Сочи, разбил посуду в номере и попался Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что дебошир находился в гостинице на Виноградной улице. Администратор обратилась за помощью к правоохранителям, заявив, что постоялец неадекватно себя ведет, бегает по коридору без одежды и ругается матом.

В отель прибыли сотрудники Росгвардии, и вскоре правонарушитель был задержан. Его передали полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Сочи полицейские задержали мужчину, который разделся догола посреди улицы и разгуливал по городу. На размещенных в сети кадрах запечатлен полностью обнаженный неизвестный, которого держат сотрудники правоохранительных органов.