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20:12, 7 ноября 2023Путешествия

Голый пьяный мужчина устроил погром в отеле Сочи и попался Росгвардии

Голый мужчина разбил посуду в номере отеля в Сочи и был задержан Росгвардией

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Голый пьяный мужчина устроил погром в одном из отелей Сочи, разбил посуду в номере и попался Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что дебошир находился в гостинице на Виноградной улице. Администратор обратилась за помощью к правоохранителям, заявив, что постоялец неадекватно себя ведет, бегает по коридору без одежды и ругается матом.

В отель прибыли сотрудники Росгвардии, и вскоре правонарушитель был задержан. Его передали полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Сочи полицейские задержали мужчину, который разделся догола посреди улицы и разгуливал по городу. На размещенных в сети кадрах запечатлен полностью обнаженный неизвестный, которого держат сотрудники правоохранительных органов.

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      Зарина Дзагоева
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